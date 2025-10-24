Sinner-De Minaur per Jannik la finale è a un passo | il pronostico

Ancora una volta ci sarà il confronto tra l'altoatesino e l'australiano che ha perso 11 volte su 11 contro il numero due del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-De Minaur, per Jannik la finale è a un passo: il pronostico

Jannik Sinner ha battuto in due set (6-4, 6-4) il kazako Aleksandr Bublik nei quarti del Vienna Open (ATP 500), in 1h e 16' di gioco. In semifinale affronterà l'australiano Alex De Minaur, giustiziere di Matteo Berrettini #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

IL POTENZIALE PERCORSO DI JANNIK SINNER A VIENNA R1: Daniel Altmaier R2: Machác-Cobolli QF: Bublik-Michelsen-Cerundolo SF: De Minaur-Berrettini-Rublev F: Medvedev-Musetti-Zverev Fin dove si spingerà il numero 2 del mondo? - X Vai su X

Sinner-De Minaur, semifinale Atp 500 di Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Già vincitore del torneo nel 2023, il numero due del mondo ha superato nei quarti di finale Alexander Bublik in due set ... Si legge su msn.com

Sinner in semifinale a Vienna Berrettini sconfitto da De Minaur - Nell'Atp 500 in Austria Jannik supera Bublik in due set con una partita pratica e ora affronterà l'australiano che ha eliminato Matteo ... Segnala panorama.it

Sinner adesso ha un servizio micidiale, Jannik a Vienna spiega qual è la grande novità - 4 si è qualificato per le semifinali dell'ATP 500 di Vienna ... Come scrive fanpage.it