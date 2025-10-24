Sinner-Bublik | orario precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, venerdì 24 ottobre, il kazako Alexander Bublik, numero 16 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell'Atp 500 austriaco. Sinner, nei turni precedenti del torneo, ha superato il tedesco Daniel Altmaier all'esordio e poi Flavio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Sinner-Bublik all'Atp Vienna LIVE alle 17.30 su Sky Sport e in streaming su NOW $SkySport $Sinner $AtpVienna $Tennis $SkyTennis - X Vai su X

Sinner sfiderà Bublik ai quarti dell’Atp di Vienna: la guida al match - facebook.com Vai su Facebook

Sinner quando gioca? A Vienna sfida Bublik nei quarti: orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti e ranking - Dopo aver battuto agevolmente Altmaier al debutto, l'altoatesino ha avuto la meglio anche sul connazionale Flavio Cobolli, non ... Riporta ilmattino.it

Sinner-Bublik: orario, precedenti e dove vederla in tv - La sfida tra Sinner e Bublik è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, non prima delle 17. Lo riporta sassarinotizie.com

Sinner-Bublik oggi all’ATP Vienna: orario e dove vederlo in TV e streaming - Nella Race, quella che conta realmente per capire i giochi a fine stagione, il divario è di circa 2500 punti. Da fanpage.it