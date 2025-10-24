Sinner-Bublik | orario e dove vedere i quarti dell’Atp 500 di Vienna

Vienna, 24 ottobre 2025 - A dividere Jannik Sinner dalla seconda semifinale in carriera all'Atp 500 di Vienna c'è l'ostacolo Alexander Bublik, uno dei tre giocatori in grado di batterlo in questo 2025. Se l'azzurro è reduce dalle affermazioni ai danni del tedesco Daniel Altmaier (6-0, 6-2) e dell'altro azzurro Flavio Cobolli (6-2, 7-6), il kazako ha alle spalle i successi contro il cileno Alejandro Tabilo (6-4, 6-4) e l'argentino Francisco Cerundolo (6-4, 6-2). I precedenti . Sono sette i precedenti fra Sinner e Bublik, con il nostro portacolori avanti 5-2 nel bilancio complessivo. I due successi del kazako si sono registrati entrambi ad Halle: nel 2023 (a causa del ritiro di Jannik nel secondo set) e nello scorso giugno (3-6, 6-3, 6-4). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner-Bublik: orario e dove vedere i quarti dell’Atp 500 di Vienna

