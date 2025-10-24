sinner bublik la diretta dei quarti di finale atp vienna 2025

Sinner-Bublik, quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna Inizio diretta: 241025 17:30 Fine diretta: 241025 21:00 Sinner-Bublik è la sfida dei quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna, i due si sono già affrontati sette volte in passato. Il campione di Sesto Pusteria finora ha avuto la meglio con cinque vittorie e due sconfitte. L’ultimo trionfo risale agli ottavi di finale dello Us Open 2025. Mentre il kazako ha avuto la meglio agli ottavi di finale dell’Atp di Halle 2025, in Germania. Ecco la diretta del match. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

