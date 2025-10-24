Sinner-Bublik Jannik mette Alcaraz nel mirino | il pronostico

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver vinto il derby numero 17 contro Flavio Cobolli, il numero due del mondo affronterà nei quarti il kazako che lo aveva eliminato ad Halle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

