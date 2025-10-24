Sinner-Bublik all' Atp Vienna | Jannik vince il 1° set il kazako serve da sotto e si becca i fischi Live 6-4 1-2

Xml2.corriere.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei quarti di finale dell'Atp di Vienna Jannik Sinner sfida il kazako Aleksander Bublik. In palio la semifinale contro Alex De Minaur, che nella prima sfida di oggi ha eliminato in due set Berrettini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

