Sinner-Bublik all' Atp Vienna | Jannik cerca la semifinale il kazako al servizio Live 0-0

Xml2.corriere.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei quarti di finale dell'Atp di Vienna Jannik Sinner sfida il kazako Aleksander Bublik. In palio la semifinale contro Alex De Minaur, che nella prima sfida di oggi ha eliminato in due set Berrettini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sinner bublik all atp vienna jannik cerca la semifinale il kazako al servizio live 0 0

© Xml2.corriere.it - Sinner-Bublik all'Atp Vienna: Jannik cerca la semifinale, il kazako al servizio Live 0-0

Altri contenuti sullo stesso argomento

sinner bublik atp viennaSinner-Bublik: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l’Atp 500 di Vienna in tempo reale - Dopo aver superato Altmaier e Cobolli, l’altoatesino sfida il kazako ai quarti. Si legge su tuttosport.com

sinner bublik atp viennaSinner-Bublik diretta oggi, dove vedere (tv e streaming) i quarti dell'Atp 500 di Vienna - L'azzurro pronto a scendere in campo a Vienna per i quarti di finale dell'Atp 500. ilmessaggero.it scrive

sinner bublik atp viennaSinner-Bublik oggi in diretta tv, Atp Vienna: canale e orario. Il sostegno di Laila Hasanovic - Scopriamo dove seguire proprio oggi – venerdì 24 ottobre – i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna che vedranno protagonista il campione altoatesino. Lo riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Bublik Atp Vienna