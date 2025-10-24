Sinner-Bublik all' Atp Vienna in diretta | Jannik cerca la semifinale contro De Minaur

Nei quarti di finale dell'Atp di Vienna Jannik Sinner sfida il kazako Aleksander Bublik. In palio la semifinale contro Alex De Minaur, che nella prima sfida di oggi ha eliminato in due set Berrettini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Bublik all'Atp Vienna in diretta: Jannik cerca la semifinale contro De Minaur

Leggi anche questi approfondimenti

Sinner-Bublik, questo pomeriggio i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna - facebook.com Vai su Facebook

$Sinner-Bublik: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l’Atp 500 di Vienna in tempo reale - X Vai su X

Sinner-Bublik diretta oggi, dove vedere (tv e streaming) i quarti dell'Atp 500 di Vienna - L'azzurro pronto a scendere in campo a Vienna per i quarti di finale dell'Atp 500. Come scrive ilmattino.it

Sinner-Bublik: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l’Atp 500 di Vienna in tempo reale - Dopo aver superato Altmaier e Cobolli, l’altoatesino sfida il kazako ai quarti. Scrive tuttosport.com

Sinner-Bublik all'Atp Vienna in diretta: Jannik cerca la semifinale contro De Minaur - In palio la semifinale contro Alex De Minaur, che nella prima sfida di oggi ha eliminato in due set Berrettini ... Si legge su corriere.it