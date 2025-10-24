Sinner-Bublik a Vienna 2025 | quando orario e dove vederla in tv e streaming
Jannik Sinner in campo per i quarti di finale dell’ Atp 500 di Vienna. Dopo aver battuto Flavio Cobolli l’altoatesino, testa di serie numero uno del tabellone, affronterà uno dei pochi giocatori in grado di batterlo in questo 2025. Avversario sul cemento austriaco sarà infatti l’ostico cliente Alexander Bublik, russo-kazako che ha eliminato in tre set l’azzurro al torneo di Halle la scorsa estate. Sarà il loro quarto confronto diretto dell’anno, con l’italiano avanti 2-1. Il match è in programma venerdì 24 ottobre non prima delle 17.30, in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it
