Sinner avanza a Vienna Alcaraz più vicino Il piano di Jannik per mettere pressione al rivale a Parigi
Jannik Sinner continua a volare a Vienna. Dopo aver superato senza problemi Daniel Altmaier all?esordio, l?azzurro ha conquistato un posto in semifinale grazie al successo per 6-4, 6-4. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Sinner dribbla le polemiche e fa parlare il campo: lascia due game ad Altmaier e avanza a Vienna Vai su X
COBOLLI AVANZA A VIENNA Buon esordio di Flavio, che batte Tomas Machac dopo una partita molto ordinata. Adesso Cobolli attende Sinner o Altmaier. - facebook.com Vai su Facebook
Sinner avanza a Vienna, Alcaraz più vicino. Il piano di Jannik per mettere pressione al rivale a Parigi - Dopo aver superato senza problemi Daniel Altmaier all’esordio, l’azzurro ha conquistato un posto in semifinale grazie al successo per ... Scrive ilmessaggero.it
Sinner spiazza ancora: sì a un'esibizione in Corea con Alcaraz, l'indizio social. Richiesta choc del Codacons - Sinner dice no alla Coppa Davis ma a gennaio volerà in Coreal per sfidare Alcaraz in un match esibizione. Segnala sport.virgilio.it
Sinner ai quarti di Vienna, come può cambiare il ranking Atp - Jannik Sinner continua la sua scalata al primo posto del ranking Atp, occupato da Carlos Alcaraz. Segnala reggiotv.it