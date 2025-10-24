Sinner ai quarti di Vienna come può cambiare il ranking Atp

(Adnkronos) – Jannik Sinner continua la sua scalata al primo posto del ranking Atp, occupato da Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro gioca oggi, venerdì 24 ottobre, i quarti di finale contro il kazako Alexander Bublik – in diretta tv e streaming – dopo aver superato prima Altmaier e poi Cobolli nei turni precedenti dell'Atp 500 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

