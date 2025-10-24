Sinner accede alle semifinali dell' Atp 500 di Vienna
Il campione altoatesino batte in due set Bublik e attende De Minaur, 'giustiziere' di Berrettini VIENNA (SEGUE) - Jannik Sinner approda alle semifinali dell'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il 24enne fuoriclasse alto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
