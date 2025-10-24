Sinner accede alle semifinali dell' Atp 500 di Vienna

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione altoatesino batte in due set Bublik e attende De Minaur, 'giustiziere' di Berrettini VIENNA (SEGUE) - Jannik Sinner approda alle semifinali dell'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il 24enne fuoriclasse alto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sinner accede alle semifinali dell atp 500 di vienna

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner accede alle semifinali dell'Atp 500 di Vienna

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sinner accede semifinali atpSinner in semifinale a Vienna Berrettini sconfitto da De Minaur - Nell'Atp 500 in Austria Jannik supera Bublik in due set con una partita pratica e ora affronterà l'australiano che ha eliminato Matteo ... Scrive panorama.it

sinner accede semifinali atpSinner accede alle semifinali dell’Atp 500 di Vienna - Jannik Sinner approda alle semifinali dell'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2. Segnala italpress.com

sinner accede semifinali atpSinner avanza a Vienna, Alcaraz più vicino. Il piano di Jannik per mettere pressione al rivale a Parigi - Dopo aver superato senza problemi Daniel Altmaier all’esordio, l’azzurro ha conquistato un posto in semifinale grazie al successo per ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Accede Semifinali Atp