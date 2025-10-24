Simone Sardini è il nuovo presidente di Fiba-Confesercenti Abruzzo | Serve una normativa che tuteli l’economia del territorio

È Simone Sardini, imprenditore balneare di Tortoreto, il nuovo presidente della Fiba-Confesercenti Abruzzo, la federazione che rappresenta gli operatori balneari della regione. La sua elezione è avvenuta nel corso di un’affollata assemblea nella sede Confesercenti di Tortoreto, alla presenza del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

