Sigfrido Ranucci altri problemi | pesante decisione a pochi giorni dall’attentato
Sanzione alla Rai per la trasmissione, durante una puntata di Report, di un audio privato tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. La decisione dell’autorità, resa nota nelle ultime ore, ha acceso un intenso dibattito sul confine tra diritto di cronaca e tutela della vita privata, soprattutto quando a essere coinvolti sono personaggi pubblici. Secondo quanto stabilito nel provvedimento, il giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci avrebbe violato le norme previste dal Codice della Privacy e dal Gdpr, oltre alle regole deontologiche che disciplinano il trattamento dei dati personali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le voci in supporto di Sigfrido Ranucci alla manifestazione "Viva la stampa libera!" Sono state numerose le voci che alla manifestazione "Viva la stampa libera!" hanno espresso la propria solidarietà e il proprio supporto al giornalista e conduttore di #Report - facebook.com Vai su Facebook
Sigfrido Ranucci racconta l'attentato subito e rivela una serie di episodi inquietanti avvenuti negli ultimi due anni. #ottoemezzo - X Vai su X
Ranucci, Formigli azzera Schlein: “L'attentato non è colpa della destra, slogan di propaganda” - L’esplosione dell’auto di Sigfrido Ranucci davanti alla sua abitazione di Pomezia ha scosso la cronaca italiana e acceso un dibattito ... Secondo iltempo.it
Attentato a Ranucci, l’esplosivo non aveva il timer. Il conduttore ascoltato dai pm: “Cinque tracce per le indagini” - L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, e i consiglieri di amministrazione incontreranno a breve Sigfrido Ranucci nella redazione di Report dopo l’attentato subito la scorsa notte, in ... Segnala ilfattoquotidiano.it
“Preoccupante…” . Il tragico sospetto di Ranucci dopo l’attentato: con chi ce l’ha - Sigfrido Ranucci, volto noto del giornalismo investigativo italiano, ha parlato pubblicamente dopo l’attentato avvenuto nella tarda serata di ieri sotto ... Da thesocialpost.it