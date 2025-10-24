Sigfrido Ranucci altri problemi | pesante decisione a pochi giorni dall’attentato

Sanzione alla Rai per la trasmissione, durante una puntata di Report, di un audio privato tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. La decisione dell’autorità, resa nota nelle ultime ore, ha acceso un intenso dibattito sul confine tra diritto di cronaca e tutela della vita privata, soprattutto quando a essere coinvolti sono personaggi pubblici. Secondo quanto stabilito nel provvedimento, il giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci avrebbe violato le norme previste dal Codice della Privacy e dal Gdpr, oltre alle regole deontologiche che disciplinano il trattamento dei dati personali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it