Siena incanta a Natale A Capodanno il concerto di Irama in Piazza del Campo
Siena, 24 ottobre 2025 – Svelato il programma delle iniziative per le feste di Natale. Il nome di punta è quello di Irama, al quale sarà affidato il concerto in piazza del Campo della notte del 31 dicembre. Dopo di lui, la notte più lunga dell’anno proseguirà con un dj set. A condurre la serata sarà invece la showgirl Samira Lui, protagonista tutte le sere accanto a Gerry Scotti per ’La ruota della fortuna’. Ma oltre alla notte di San Silvestro, il programma delle feste pensato per la città e intitolato ‘Siena Incanta. Il Natale tra cultura e meraviglia’ si articola in tanti eventi e in tante occasioni, pensati sia per le famiglie senesi sia per i turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
