Sicurezza sul lavoro | 3.500 sanzioni nel 2024

Nel 2024 la Regione Emilia-Romagna ha effettuato controlli in tema di sicurezza sul lavoro in oltre 18mila aziende, di cui il 68% nel settore edile. Le sanzioni sono state 3.500, mentre ci sono state 644 inchieste per infortuni e 190 per malattie professionale. In totale, le visite sono state. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

L’imprenditore di 39 anni era conosciuto nel quartiere per il suo lavoro nella sicurezza - facebook.com Vai su Facebook

La sicurezza sul lavoro rappresenta un “valore che crea valore”, anche sotto il profilo finanziario, soprattutto per le aziende che operano in scenari di rischio crescente. In War Room Business Marco Dipaola con Angelo Spingardi, Director HSEQ Saipem - X Vai su X

Sicurezza sul lavoro, nel Catanzarese elevate sanzioni per 16mila euro - ), insieme a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro, hanno dato corso a un serv ... Da corrieredellacalabria.it

Sicurezza sul lavoro, sanzioni per 100mila euro nel Pordenonese - I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pordenone hanno eseguito attività finalizzate alla verifica del rispetto delle norme giuslavoristiche e di quelle in materia di tutela della salute e ... ansa.it scrive

Giornata per la Sicurezza sul Lavoro, i sindacati: “Gli infortuni sono una sconfitta per lo Stato” - Genova – “La seconda domenica di ottobre, dedicata alle vittime sul lavoro, non è solo memoria di chi non è tornato a casa dai cantieri o dalla strada. Scrive ilsecoloxix.it