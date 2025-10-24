Sicurezza sul lavoro | 3.500 sanzioni nel 2024

Bolognatoday.it | 24 ott 2025

Nel 2024 la Regione Emilia-Romagna ha effettuato controlli in tema di sicurezza sul lavoro in oltre 18mila aziende, di cui il 68% nel settore edile. Le sanzioni sono state 3.500, mentre ci sono state 644 inchieste per infortuni e 190 per malattie professionale. In totale, le visite sono state. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

