Sicurezza sismica e prevenzione | Gino Iannace lancia l’allarme dopo la scossa in Irpinia
La scossa di terremoto in Irpinia ripropone con forza il tema della sicurezza degli edifici scolastici e delle abitazioni civili. È necessario intervenire affinché, in caso di future scosse di terremoto, non si verifichino più danni strutturali o, peggio ancora, perdite umane.Non solo strutture. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
