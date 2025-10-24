Sicurezza | Sabaudia ottiene 18mila euro dalla Regione e apre la Biblioteca della legalità

Latinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Programma “Polizia locale 4.0”. A Sabaudia il sindaco Alberto Mosca, nel corso di un incontro con l'assessora regionale Luisa Regimenti, ha annunciato la formalizzazione del progetto che porterà una nuova auto per la polizia locale e la nascita di una “Biblioteca della legalità” all'interno di un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

