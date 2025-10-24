Sicurezza idraulica e rinnovo della rete idrica | chiusura dell' acqua in diverse strade

Ravennatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partono una serie di interventi finalizzati al potenziamento della sicurezza idraulica e al rinnovo della rete dell'acquedotto a Faenza. Lavori messi in campo da Hera per rispondere alle necessità del territorio.Rinnovo della rete idricaLunedì 27 ottobre interverrà dalle 8 alle 16 a Faenza in via. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Sicurezza idraulica. Lavori alla rete di Bulgarnò al via entro fine luglio - Il punto della situazione fatto da amministratori e tecnici nel corso di un’assemblea pubblica. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Intervento sulla rete idraulica. Bulgarnò messa in sicurezza, si ricostruiscono i canali di scolo - Il sindaco: "Verrà ridotta la quantità d’acqua che entra nel sistema fognario per non sovraccaricarlo. Segnala ilrestodelcarlino.it

Sicurezza idraulica. Maxi progetto - Il Comune e il Consorzio di Bonifica 6 hanno gettato le... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Idraulica Rinnovo Rete