Sicurezza idraulica e rinnovo della rete idrica | chiusura dell' acqua in diverse strade

Ravennatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partono una serie di interventi finalizzati al potenziamento della sicurezza idraulica e al rinnovo della rete dell'acquedotto a Faenza. Lavori messi in campo da Hera per rispondere alle necessità del territorio.Rinnovo della rete idricaLunedì 27 ottobre interverrà dalle 8 alle 16 a Faenza in via. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sicurezza idraulica rinnovo reteFaenza. Hera, rinnovo tratto di rete acquedotto e lavori per migliorare la sicurezza idraulica cittadina - Hera informa che interverrà dalle 8 alle 16 di lunedì 27 ottobre in via Accarisi incrocio via Ravegnana per l’efficientamento della rete idrica. Come scrive ravennanotizie.it

sicurezza idraulica rinnovo reteFaenza, nuovi interventi per migliorare la sicurezza idraulica - Sono numerosi gli interventi messi in campo da Hera per rispondere in modo concreto e strutturale alle criticità emerse a seguito degli eventi ... Segnala corriereromagna.it

sicurezza idraulica rinnovo reteHera, lavori per la sicurezza idraulica - Prosegue l’installazione di valvole clapet sul Lamone e la rete bianca in via Cimatti. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Idraulica Rinnovo Rete