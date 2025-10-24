Sicurezza a Pordenone un corso di formazione per tutte le unità cinofile del Nord Est

Si è svolto all’Aerocampo Comina di Pordenone il “K9 Training Day”. Un evento dedicato alla formazione rivolto alle unità cinofile dell’intero Nord Est e della Base Usaf di Aviano. L’iniziativa è stata promossa con il supporto dell’assessorato alla Polizia Locale del Comune seguendo le linee. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

