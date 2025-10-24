Sicilia via libera ai cani al guinzaglio nelle aree naturali protette

Feedpress.me | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I cani al guinzaglio potranno accedere alle aree naturali protette della Sicilia. Lo prevede un decreto firmato dall’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, che aggiorna le norme vigenti e introduce nuove modalità di fruizione del patrimonio naturale dell’Isola. «L’introduzione dei cani al guinzaglio all’interno di parchi e riserve è una novità che ho fortemente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sicilia via libera ai cani al guinzaglio nelle aree naturali protette

© Feedpress.me - Sicilia, via libera ai cani al guinzaglio nelle aree naturali protette

Leggi anche questi approfondimenti

sicilia via libera caniSicilia, via libera ai cani al guinzaglio nelle aree naturali protette - Rimane invece vietato l’ingresso nelle zone A dei parchi e delle riserve naturali integrali e in tutte le altre aree dove non è consentita la fruizione pubblica ... Si legge su gazzettadelsud.it

sicilia via libera caniVia libera ai cani al guinzaglio nelle aree naturali, Savarino: “Finalmente il migliore amico dell’uomo potrà entrare nei parchi e nelle riserve siciliane” - Lo stabilisce il decreto firmato dall'assessore regionale al Territorio e all'ambiente, Giusi Savarino, che aggiorna l ... Segnala ilsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Sicilia Via Libera Cani