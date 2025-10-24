Sicilia famiglie povere lavorano per la mafia Marano M5s | Cancellazione del RdC ha creato un sistema folle

ABBONATI A DAYITALIANEWS “La cancellazione del Reddito di cittadinanza ha creato un sistema folle” Jose Marano, deputata regionale del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Antimafia all’Ars, interviene duramente dopo le dichiarazioni del dirigente della Questura di Catania, Antonio Ciavola, che ha denunciato un fenomeno inquietante: famiglie in condizioni di estrema povertà reclutate dalla criminalità organizzata in cambio di piccoli compensi. “Il vuoto lasciato dallo Stato lo riempie la Mafia”. «Come se fosse un nuovo Reddito di cittadinanza, ma pagato dalla criminalità» – dichiara Marano – « al posto del sussidio statale, i clan offrono denaro a famiglie disperate in cambio di attività illegali come il confezionamento di dosi di droga o la custodia di armi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

