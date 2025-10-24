Si scrive gusto si legge ’Sciocolà’ Festa per il palato

Quotidiano.net | 24 ott 2025

di Maria Silvia Cabri Una festa per il palato, ma anche un vero e proprio viaggio nell’immaginazione, un tributo alla narrazione visiva che da sempre affascina e fa sognare grandi e piccini. Si presenta così la 7ª edizione di Sciocolà - Festival del Cioccolato Artigianale, in programma nel centro storico di Modena dal 30 ottobre al 2 novembre, con un’area commerciale di 130 stand, con anche espositori esteri da Francia, Belgio e Ungheria. Questa edizione è legata alla storia del fumetto che sarà declinata dalle infinite sfumature di gusto del cioccolato, con i protagonisti del passato e del presente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

