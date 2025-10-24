Si schianta con il furgone contro un guardrail sull'A4 morto un uomo | ferito un 31enne

Fanpage.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, venerdì 24 ottobre, un uomo di 57 anni è morto in seguito a uno schianto avvenuto lungo il tratto bergamasco dell'autostrada A4. Ferito un 31enne. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

