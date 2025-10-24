Non è la prima volta che Massimo Giletti parla di una possibile candidatura politica. Tuttavia, durante la sua ultima apparizione televisiva, il conduttore non l’ha esclusa a priori. L’ospite è intervenuto nel programma di intrattenimento Finché la Barca Va, condotto da Piero Chiambretti, dove si è parlato di diversi temi di attualità e politica. Tra i due piemontesi, Chiambretti ha rivolto a Giletti una domanda diretta: “ Lei farebbe il sindaco di Torino? ”, cercando una risposta chiara sul possibile impegno politico del conduttore. Giletti ha risposto con prudenza ma senza chiudere la porta: “ Mai dire mai. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sì, potrei candidarmi”. Giletti spiazza tutti così: l’annuncio è clamoroso