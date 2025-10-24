Si pente l' uomo che ha ucciso Luciana Ronchi | Datemi l' ergastolo

AGI - " Voglio l'ergastolo, datemi l'ergastolo, sono pentito". E' quanto ha affermato Luigi Morcaldi, arrestato per avere ucciso l'ex compagna Luciana Ronchi a Bruzzano, durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore davanti alla gip Lorenza Pasquinelli. Le sue parole sono state riferite dall'avvocata Patrizia Iacobino che lo assiste. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Si pente l'uomo che ha ucciso Luciana Ronchi: "Datemi l'ergastolo"

