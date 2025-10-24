Si insedia il nuovo Cda dell' Enpaf Maurizio Pace eletto presidente

ROMA - Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti) si è ufficialmente insediato il 22 ottobre, segnando l'avvio di una fase di rinnovamento nella governance della Cassa dei Farmacisti. Nel corso della seduta sono stati eletti il Presidente,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

