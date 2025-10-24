Si fingono clienti poi fuggono con i preziosi | furto in gioielleria a Porta Nuova

Ilpescara.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si fingono clienti, chiedono informazioni, osservano la merce e, prima di andar via, rubano dei preziosi, per poi darsi alla fuga. È il furto messo a segno in una gioielleria di Porta Nuova.I malviventi - due ragazzi stando a una prima ricostruzione - sono entrati in azione nella mattinata di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

