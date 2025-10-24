Si fingono clienti poi fuggono con i preziosi | furto in gioielleria a Porta Nuova

Si fingono clienti, chiedono informazioni, osservano la merce e, prima di andar via, rubano dei preziosi, per poi darsi alla fuga. È il furto messo a segno in una gioielleria di Porta Nuova.I malviventi - due ragazzi stando a una prima ricostruzione - sono entrati in azione nella mattinata di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lequile, entrano in gioielleria, si fingono clienti e rubano gioielli: arrestate Questa mattina due donne sono entrate in una gioielleria del centro di Lequile, nel salento, fingendosi interessate all’acquisto di alcuni preziosi in oro, ma, dopo aver distratto il titolare, - facebook.com Vai su Facebook

Olbia, si fingono carabiniere e perito per estorcere denaro e preziosi: arrestati - La Polizia ha fermato al porto di Olbia un uomo di 48 anni residente a Napoli con le accuse di estorsione aggravata nei confronti di due coppie anziane. Segnala unionesarda.it