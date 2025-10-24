Si è spento Renzo Missinato anima degli scout e Akela per generazioni di pordenonesi

Dopo una vita insieme, se ne sono andati a pochi giorni di distanza. Renzo Missinato, storico capo scout pordenonese si è spento il 23 ottobre, cinque giorni dopo la moglie Teresina. Renzo, “Akela” per generazioni di pordenonesi che ha educato all'oratorio Don Bosco nel gruppo scout Agesci. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it