Si è spento Renzo Missinato anima degli scout e Akela per generazioni di pordenonesi
Dopo una vita insieme, se ne sono andati a pochi giorni di distanza. Renzo Missinato, storico capo scout pordenonese si è spento il 23 ottobre, cinque giorni dopo la moglie Teresina. Renzo, “Akela” per generazioni di pordenonesi che ha educato all'oratorio Don Bosco nel gruppo scout Agesci. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Altre letture consigliate
Legnago ha perso questa notte uno dei suoi figli più brillanti: si è spento nella sua casa di Verona il notaio Pio Salvatore, 94 anni, fratello di Francesco Salvatore, tributarista legnaghese che per anni ha guidato il Legnago calcio. Pio Salvatore, tra gli altri incari - facebook.com Vai su Facebook