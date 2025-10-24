Si dimette l’assessora lombarda al Turismo Barbara Mazzali Al suo posto Debora Massari la figlia del pasticciere Iginio
Passaggio di testimone ai vertici di regione Lombardia. Barbara Mazzali si è dimessa da assessora al Turismo, ruolo che ha ricoperto per oltre due anni e mezzo, e al suo posto sta per approdare in giunta Debora Massari, figlia del pasticcere Iginio. Dietro a questo avvicendamento, già da tempo nell’aria, c’è il tentativo di Fratelli d’Italia di rilanciare l’assessorato a pochi mesi dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Il partito di Giorgia Meloni punta dunque su una figura tecnica come Massari, che ha contribuito negli anni a far espandere il brand dell’azienda di famiglia. Non è iscritta a nessun partito, ma conosce bene le sorelle Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
