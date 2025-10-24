Si conoscevano già Grande Fratello spunta la segnalazione bomba sui due concorrenti | Vanno squalificati

Nuova bufera nella Casa del Grande Fratello: dopo settimane di sguardi, sorrisi e piccole attenzioni reciproche, molti telespettatori si chiedono se tra due concorrenti ci fosse già un legame prima di varcare la porta rossa. L’idea circola da giorni sui social e rimbalza nelle dirette, alimentata da dettagli che, per il pubblico più attento, andrebbero oltre la semplice simpatia nata a Cinecittà. Fin dai primi giorni di convivenza il feeling è apparso evidente: battute private, confidenze a microfoni accesi, un modo naturale di cercarsi in salotto e in cucina. La complicità, dicono i fan, è cresciuta con ritmo inconsueto per le dinamiche del reality, quasi come se i due condividessero riferimenti e abitudini anteriori al gioco di Canale 5. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Altre letture consigliate

Il Wing Tsun dell'EWTO a servizio della popolazione femminile della Divisione Banche Estere del Gruppo IntesaSanpaolo. Una doppia grande soddisfazione. Aver condiviso gli insegnamenti del Wing Tsun con tante persone che non conoscevano quest'arte - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, scintille d’amore tra Omer e Rasha (ma lui tentenna). E Simona Ventura scrive a Donatella - Cuori che battono, tensioni che esplodono e colpi di scena continui: nella Casa del Grande Fratello, oggi più che mai, si intrecciano sentimenti, strategie e imprevisti. Come scrive libero.it

Grande Fratello, nuovo mistero nella Casa: due concorrenti si conoscevano già prima del reality? - Nelle ultime ore un nuovo retroscena sta agitando il pubblico del Grande Fratello. Si legge su tuttosulgossip.it

Grande Fratello, eliminato Bena. Al televoto Benedetta, Matteo e Rasha - Ivana Castorina ha potuto riabbracciare il marito Tony, mentre Anita ha deciso di rientrare in gioco dopo la scomparsa della mamma. tg24.sky.it scrive