Si blocca nel traffico lo schianto violentissimo | treno lo travolge e lo trascina via
Un momento di panico e incredulità ha scosso i presenti durante un incidente che, per fortuna, non si è trasformato in una tragedia. Le immagini, diffuse in rete poche ore dopo, mostrano una scena da film d’azione: un treno che sopraggiunge a tutta velocità, un camion fermo sui binari e un impatto inevitabile che trasforma la quiete di un pomeriggio ordinario in caos assoluto. In pochi secondi, il convoglio travolge il mezzo pesante, sollevandolo e trascinandolo per decine di metri lungo la linea ferroviaria. Chi ha assistito alla scena ha parlato di attimi interminabili, di urla e di un boato potentissimo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Martina Sassoli mette l'auto di traverso e blocca il traffico per salvare un ragazzo https://ift.tt/1No5BPJ https://ift.tt/tluQhPv - X Vai su X
#Cronaca Sorrento in tilt per la protesta: corteo dei tifosi rossoneri blocca il centro, traffico paralizzato da Piazza Tasso al Comune - facebook.com Vai su Facebook
Camion si blocca nel traffico, treno lo travolge e lo trascina via: il video dello schianto in Indonesia - Il terribile schianto a un passaggio a livello nella città di Semarang, a Giava, ha danneggiato il treno e distrutto il camion ma fortunatamente non ha ... Da fanpage.it