Si avvicinano i 98 anni della stazione di Forlì | apertura straordinaria del museo ferroviario
Il 30 ottobre la stazione di Forlì compirà 98 anni, un evento che cambiò l’organizzazione economica della città, spostandola in un luogo libero da edifici, dove fu realizzato uno scalo ferroviario in grado di rispondere alle accresciute esigenze del trasporto su rotaia, compito che la vecchia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
