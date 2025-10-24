Si apre una voragine in strada traffico in tilt

Monzatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo cedimento dell’asfalto, una nuova voragine che si apre nelle vie cittadine. Grossi disagi poco dopo le 14 a Monza, all’incrocio tra via Passerini e via Cavallotti, a pochi passi dal centro cittadino.Cosa è accadutoDi punto in bianco il tratto di asfalto che incrocia le due vie ha ceduto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

apre voragine strada trafficoScoppia la fogna e si apre una voragine ai Camaldoli, traffico in tilt verso la Zona Ospedaliera - Caos traffico fino alla Zona Ospedaliera, con la strada che è stata chiusa al passaggio dei bus: istituito il percorso alternativo ... Come scrive internapoli.it

apre voragine strada trafficoVoragine ai Camaldoli, scoppia fogna, sprofonda via Camillo Guerra: caos traffico in Zona Ospedaliera - Traffico in via Camillo Guerra dove è sprofondata la strada perché la fogna è scoppiata. Scrive fanpage.it

Chieti, si apre voragine in una strada del centro - A Chieti una voragine profonta tre metri si è aperta in pieno centro storico, in via Asinio Herio. Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Apre Voragine Strada Traffico