Si apre una voragine in strada traffico in tilt

Un nuovo cedimento dell’asfalto, una nuova voragine che si apre nelle vie cittadine. Grossi disagi poco dopo le 14 a Monza, all’incrocio tra via Passerini e via Cavallotti, a pochi passi dal centro cittadino.Cosa è accadutoDi punto in bianco il tratto di asfalto che incrocia le due vie ha ceduto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

