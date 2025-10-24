Si allontana da casa dopo avere lasciato un biglietto ricerche a Imperia per un 46enne | Foto
Le ricerche, proseguite per tutta la notte, si sono allargate nella zona di Castelvecchio, quartiere di Oneglia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
Picchiava i genitori, gip lo allontana da casa - X Vai su X
Bimba di 6 anni si allontana da casa dei nonni: ritrovata su una strada trafficata un'ora dopo --> https://www.nordest24.it/pordenone-bambina-ritrovata-carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Si allontana da casa dopo avere lasciato un biglietto, ricerche a Imperia per un 46enne - Le ricerche, proseguite per tutta la notte, si sono allargate nella zona di Castelvecchio, quartiere di Oneglia ... Segnala ilsecoloxix.it
Si allontana da casa Trovato due giorni dopo senza vita nel Po - la scomparsa l’altro ieri È stato ritrovato privo di vita, nel Po, l’uomo di 79 anni, copparese, che si era ... Da ilrestodelcarlino.it