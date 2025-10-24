Show cooking e premio Città di Sant’Agata Feltria la fiera del Tartufo cala il poker
Uno show cooking spettacolare e profumato animerà domenica 26 ottobre piazza Garibaldi a Sant’Agata Feltria, in occasione della quarta domenica della 41esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Alle ore 15,30, di fronte al teatro, sarà protagonista Alessia Uccellini, lady chef della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Scopri altri approfondimenti
SHOW COOKING CON LO CHEF STELLATO ENRICO MAZZARONI Sabato 25 ottobre alle ore 17:00, lo Chef Enrico Mazzaroni porta in tavola la sua arte e la sua passione reinterpretando il protagonista assoluto della sagra: il MARRONE Curiosi di sco - facebook.com Vai su Facebook