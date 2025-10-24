Shock per Casillas | rubati cinque orologi di lusso nelle sue abitazioni Due arrestati

Non c'è pace per l'ex portiere di Spagna e Real Madrid. In manette la collaboratrice domestica e il marito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Shock per Casillas: rubati cinque orologi di lusso nelle sue abitazioni. Due arrestati

