Shock a Sulmona | video degli abusi sulla 12enne finisce in chat! L' orrore a portata di smartphone

L'Aquila - La gravità delle azioni perpetrate sul corpo e sulla dignità di una giovanissima vittima, immortalate e condivise su WhatsApp, scuote la comunità e porta in carcere tre soggetti, tra cui due minori. Un'operazione congiunta dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sulmona ha condotto all'arresto di tre persone, un maggiorenne di 18 anni e due minori, ritenute responsabili di abusi sessuali su una ragazzina di appena 12 anni. La vicenda assume un tono ancora più inquietante per la pubblicazione e la diffusione di materiale video degli abusi attraverso gruppi di messaggistica sulla popolare piattaforma WhatsApp. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

