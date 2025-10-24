Shai domina Indiana Curry piega Denver | doppio successo per Okc e Golden State
In una giornata surreale per lo scandalo sul gioco d’azzardo, la Nba trova rifugio in campo: nella riedizione delle Finals servono due supplementari ai Thunder di Shai (55 punti) per battere Indiana, mentre non bastano i 50 di Gordon e la tripla doppia di Jokic ai Nuggets contro i Warriors di Steph (42). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
NBA - Sempre nel sondaggio tra i GM l'Europa domina nella domanda su chi verrà premiato come MVP della stagione, nessun giocatore statunitense: • Nikola Jokic (DEN) - 67% . Luka Doncic (LAL) - 10% • Shai Gilgeous-Alexander (OKC) - 8% • Victor We - facebook.com Vai su Facebook
