Shai domina Indiana Curry piega Denver | doppio successo per Okc e Golden State

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una giornata surreale per lo scandalo sul gioco d’azzardo, la Nba trova rifugio in campo: nella riedizione delle Finals servono due supplementari ai Thunder di Shai (55 punti) per battere Indiana, mentre non bastano i 50 di Gordon e la tripla doppia di Jokic ai Nuggets contro i Warriors di Steph (42). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

