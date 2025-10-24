sgominato clan cinese accusati di riciclaggio e banca clandestina sotto processo in 33

L’operazione era scattata all’alba con 250 militari in azione, 80 auto, un elicottero, 4 unità cinofile cashdog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini. Un’operazione in grande stile quella messa a segno dalla Guardia di Finanza per sgominare un’organizzazione cinese dedita al riciclaggio di denaro per mezzo di una banca clandestina che aveva il quartiere generale tra il Maceratese e il Fermano, ma con tentacoli in tutta Europa. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, 33 persone sono state rinviate a giudizio. Il blitz era scattato nell’ottobre scorso e dalle prime ore della mattina, i finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell’Eppo, European public prosecutor’s office di Milano e Bologna, avevano dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 33 persone, emessa dal gip di Macerata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

