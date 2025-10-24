Sfratto e scontri proprietari immobiliari divisi Confabitare | Scene eccessive che lasciano perplessi Confedilizia | Bologna è Gotham City

Bologna, 24 ottobre 2025 – Proprietari immobiliari divisi dopo le immagini dello sfratto (e degli scontri) di ieri in via Michelino, prima della nuova occupazione di oggi in un immobile Asp in via Don Minzoni, riconducibile al collettivo Plat. Se per Confabitare quella di ieri è “una pagina buia nella gestione dell’emergenza abitativa”, per Ape-Confedilizia “Bologna ormai è diventata Gotham City”. Sfratto e scontri in via Michelino a Bologna, le considerazioni di Confabitare. “La liberazione degli immobili è un atto dovuto quando i proprietari devono rientrare in possesso dei propri beni, ma deve avvenire nel rispetto della dignità di chi li occupa – dichiara Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, associazione proprietari immobiliari –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfratto e scontri, proprietari immobiliari divisi. Confabitare: “Scene eccessive che lasciano perplessi”. Confedilizia: “Bologna è Gotham City”

