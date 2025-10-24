Sfratto a Bologna tensione per l’irruzione della polizia | famiglia con bimbi cacciata per far posto ai B&B

Sfratto con tensione a Bologna: una famiglia con un neonato è stata sgomberata per far posto a un B&B. La vicesindaca Clancy: “Episodio gravissimo”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Sfratto a Bologna, tensione per l’irruzione della polizia: famiglia con bimbi cacciata per far posto ai B&B

Altre letture consigliate

Tensioni a Bologna per uno sfratto in via Michelino: attivisti di sigle anti-sfratti e polizia si sono scontrati. Gli agenti in tenuta antisommossa sono entrati con un varco nel muro #farwest #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Sfratto a Bologna in Via Michelino: il proprietario butta giù il muro. Cosa è successo - X Vai su X

Sfratto a Bologna, muro sfondato per cacciare due famiglie con bambini: «Pagavano l'affitto, ma i proprietari vogliono farci un B&b» - Mattinata di tensione giovedì 23 ottobre a Bologna in via Michelino, in zona fiera, per lo sfratto di due appartamenti che ospitavano famiglie con bambini. Da leggo.it

Sfratto a Bologna in Via Michelino: il proprietario butta giù il muro. Cosa è successo - Mattinata di tensione in via Michelino, a Bologna, dove la polizia in tenuta antisommossa è intervenuta per eseguire due sfratti. Lo riporta tg.la7.it

Scontri per uno sfratto in via Michelino a Bologna: attivisti e famiglie si barricano in casa. Liberati poi i 2 appartamenti - Tensione tra polizia e attivisti fuori dall’abitazione dopo che è stato detto loro che gli assistenti sociali non sarebbero potuti intervenire per le due famiglie sfrattate. Come scrive ilrestodelcarlino.it