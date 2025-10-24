Sfratto a Bologna dopo gli scontri occupato un palazzo in via Don Minzoni Qui le famiglie trovano casa

Bologna, 24 ottobre 2025 – Un’altra occupazione abitativa è spuntata in città. In un palazzo di via Don Minzoni 12 di proprietà dell’Asp, che è stato occupato pochi minuti fa da un collettivo sempre riconducibile a Plat, dopo lo sfratto con scontri di ieri in via Michelino. Da quanto si legge sul volantino, nel palazzo entreranno 142 persone di cui 72 minori. “C’è chi è incinta, chi ha disabilità, chi vive per strada, che ospite di amici dopo l’esecuzione dello sfratto, che ancora resiste alla violenza dello sfratto”, scrivono gli occupanti sulle loro piattaforme social. Dalle finestre è già stato calato uno striscione: “Mai più senza casa ”, dove la parola Casa è stata modificata per leggersi anche Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfratto a Bologna, dopo gli scontri occupato un palazzo in via Don Minzoni. “Qui le famiglie trovano casa”

