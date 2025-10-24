Sfilata di beneficenza per la Croce Rossa in passerella le forze dell' ordine

La Spezia, 24 ottobre 2025 – La moda si veste di rosso per sostenere la Croce Rossa della Spezia. Questa volta, come già successo negli anni scorsi, l'associazione di volontariato organizza una sfilata a cui parteciperanno donne e uomini delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico della Spezia, che per un giorno saranno protagonisti d'eccezione dell'evento di beneficenza, indossando gli abiti gentilmente messi a disposizione da numerosi negozi della città. La sfilata si terrà domenica 9 novembre alle 18.30, al Terminal Crociere di Largo Fiorillo, con un buffet aperto a tutti al termine dell'evento.

