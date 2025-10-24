Settore femminile Per le bianconere occasione riscatto in quel di Livorno
Dopo la sconfitta rimediata con la Folgor Marlia, la prima stagionale, le bianconere del Siena Fc sono pronte a riprendere il cammino interrotto. La squadra di coach Proserpio Marchetti affronterà domenica prossima la Virtus Livorno, al campo sportivo Busoni, nel capoluogo labronico (calcio di inizio alle 14,30)a. Nuova sfida alle porte anche per le ragazze del Siena Cf che, dopo aver osservato nello scorso fine settimana il turno di riposo, ospiteranno negli impianti sportivi di Uopini, sempre alle 14,30, l’Aglianese. Gli altri incontri della sesta giornata in programma: Carrarese-Tegoleto, Firenze City Sud-Calcistica Popolare Trebesto, Folgor Marlia-Centro Storico Lebowski, San Piero a Sieve-San Vitale Candia, Zenith Prato-Vigor Cf. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
