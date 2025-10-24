Crollo in un cantiere di Sesto San Giovanni, nell'area dell'ex Magneti Marelli. Durante alcuni lavori di demolizione, una parte del palazzo che ospitava gli uffici direzionali dell'azienda, in via Ercole Marelli 326, è crollata, ferendo una donna di 37 anni che stava passando a piedi nei pressi del cantiere. È accaduto nel primo pomeriggio, per cause che sono in corso di accertamento. Il crollo è stato imponente e la donna, soccorsa dai sanitari del 118, è rimasta ferita ad un piede, in modo lieve, da alcuni detriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Milano Messina, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Sesto San Giovanni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto, crolla parte di un palazzo in via Marelli: ferita una donna