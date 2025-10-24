Sesta giornata basket Eurolega 2025 26 | Milano si ferma sul finale vince Valencia
Seconda sconfitta casalinga per l’ Olimpia Milano che, nella sesta giornata Basket Eurolega 202526, cede al Valencia per 103-100. Dopo essere scivolati a -22, i meneghini recuperano lo svantaggio sfiorando la clamorosa rimonta nel finale, dove falliscono per ben due volte il tiro decisivo. SESTA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: OLIMPIA MILANO-VALENCIA 100-103 Stecca ancora sul proprio campo l’Olimpia che deve arrendersi al Valencia. Il match inizia sul filo dell’equilibrio con le triple di Ricci e Taylor, ma gli spagnoli volano sul +6 con uno scatenato Badio. Si arriva così al 24-18, e nel secondo periodo, Milano si spegne completamente scivolando a -15. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
, Ecco su Calciopiù della sesta giornata degli e della quinta giornata di e . I nostri top li trovate ogni set - facebook.com Vai su Facebook
#Calcio Negli anticipi della sesta giornata di #SerieA, ieri la vittoria dell'Inter sulla Cremonese per 4-1. L'analisi di Francesco Repice #InterCremonese - X Vai su X
Basket, la Virtus Bologna ospita il Panathinaikos Atene in Eurolega per allungare la striscia positiva - La Virtus Bologna torna nuovamente in campo in Eurolega, con i bianconeri che domani sera – palla a due alle ore 20:00 – attendono al PalaDozza il ... Segnala oasport.it
Dove vedere in tv Virtus Bologna-Panathinaikos, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Impegno casalingo in Eurolega per la Virtus Bologna, che oggi venerdì 24 ottobre alle ore 20:00 attende i temibili greci del Panathinaikos Atene per la ... Secondo oasport.it
La Stella Rossa travolge il Baskonia e centra la quarta vittoria consecutiva - La Crvena Zvezda ha conquistato una vittoria netta nella sesta giornata di EuroLeague, superando il Baskonia con il punteggio di 90- Lo riporta pianetabasket.com