Sesta giornata basket Eurolega 2025 26 | Milano si ferma sul finale vince Valencia

Seconda sconfitta casalinga per l' Olimpia Milano che, nella sesta giornata Basket Eurolega 202526, cede al Valencia per 103-100. Dopo essere scivolati a -22, i meneghini recuperano lo svantaggio sfiorando la clamorosa rimonta nel finale, dove falliscono per ben due volte il tiro decisivo. SESTA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: OLIMPIA MILANO-VALENCIA 100-103 Stecca ancora sul proprio campo l'Olimpia che deve arrendersi al Valencia. Il match inizia sul filo dell'equilibrio con le triple di Ricci e Taylor, ma gli spagnoli volano sul +6 con uno scatenato Badio. Si arriva così al 24-18, e nel secondo periodo, Milano si spegne completamente scivolando a -15.

