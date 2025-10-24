Servizi informativi sulla viabilità cittadina approvato l' accordo fra Comune e Aci

Baritoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio, già attivo nella città di Bari dal 2020, non comporta alcun onere economico per l’ente comunale. La Giunta ha approvato oggi lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Bari e l’Automobil Club d’Italia (Aci) per il rinnovo, di ulteriori 5 anni, del servizio ‘Luceverde’. Nel. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Servizi Informativi Viabilit224 Cittadina