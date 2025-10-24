Serie C numeri in crescita | nel girone meridionale la gara con più spettatori

Tempo di lettura: < 1 minuto È in continuo crescendo il numero degli spettatori negli stadi della Serie C Sky wifi. Dopo le prime dieci giornate del campionato di Serie C 2025-26, il totale dei tre gironi ha registrato 842.241 spettatori a fronte dei 778.697 della scorsa stagione, con un aumento di circa il 10%.?Guardando al passato, sempre nel paragone con le prime dieci gare, rispetto al campionato 2022-23, il numero di presenze allo stadio è aumentato del 50%, allora erano infatti 575.446. Aumento, di circa il 5%, anche rispetto a due stagioni fa quando, sempre alla decima di campionato, gli spettatori furono 804. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

